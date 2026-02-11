Macerata amianto in discarica abusiva | proprietaria denunciata e bonifica immediata disposta dal sindaco

A Macerata, i residenti hanno segnalato una discarica abusiva in contrada Pace. Gli agenti sono intervenuti e hanno scoperto materiali contenenti amianto abbandonati sul posto. La proprietaria dell’area è stata denunciata e il sindaco ha ordinato subito la bonifica dell’area per mettere in sicurezza la zona.

Una discarica abusiva contenente amianto è stata scoperta a Macerata, in contrada Pace, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino. Il sindaco Sandro Parcaroli ha ordinato la bonifica immediata dell'area, che si estende su un terreno privato di proprietà di una donna di 42 anni, residente a Macerata, ora denunciata per aver consentito lo sversamento. L'intervento delle autorità è scattato lo scorso settembre, quando la polizia locale ha ricevuto una segnalazione relativa all'abbandono di rifiuti edili in un lotto alle Fosse. Dopo giorni di appostamenti e controlli, gli agenti hanno accertato lo sversamento di circa 168 metri cubi di calcinacci, mattonelle, pezzi di intonaco e altri inerti derivanti da un'attività di demolizione.

