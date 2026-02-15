Maschere musica e divertimento Si accende la festa per Carnevale
Il Carnevale prende vita oggi e domani in tutta la provincia, portando musica, maschere e sfilate tra le strade affollate. La festa si anima nonostante le nuvole e le previsioni di pioggia, che rischiano di influenzare gli eventi. I partecipanti si preparano a vivere momenti di allegria, anche se il maltempo tiene gli organizzatori con il fiato sospeso.
Oggi e martedì la provincia si colora per il Carnevale, tra musica, maschere e sfilate. Anche se c’è, soprattutto per oggi, l’incognita maltempo. Il Carnevale Maceratese prende il via alle 14 ai giardini Diaz a Macerata: il corteo sarà aperto da un lungo trenino di bambini a cui seguiranno cinque carri allegorici e sette gruppi mascherati. Madrina dell’evento, Miss Italia 2025 Katia Buchicchio. In caso di pioggia, l’evento sarà rimandato a domenica prossima, 22 febbraio. Martedì, invece, Carnevale per Bambini in piazza Mazzini dalle 14.30; verrà allestito uno stand dove la Pro Loco distribuirà gratuitamente giocattoli e dolci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Jake La Furia al Carnevale di Cento e la festa si accende tra musica e maschere
La seconda domenica del Carnevale di Cento si anima con una vera e propria festa di maschere, musica e allegria.
Caprarola si colora di musica, festa e maschere per il Carnevale 2026
Dal 8 al 17 febbraio 2026, Caprarola si anima con il tradizionale Carnevale.
LA SETTIMANA DELLE MASCHERE ITALIANE di Angela Rosa Nigro
Musica e divertimento al Maggiore di Verbania per CarnevaleProsegue il programma del Carnevale Verbanese 2026 con una serata all’insegna della musica e del divertimento. Venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 21.00, il Centro Eventi Il Maggiore di Verbania ospita ... verbanonews.it
Carri allegorici, sfilate e balli in maschera: gli eventi di Carnevale tra Vibo e provincia (pioggia permettendo)La festa più colorata dell’anno pronta ad animare le vie e le piazze dei centri vibonesi. Non solo esibizioni e premiazioni: ad arricchire le giornate anche degustazioni di dolci, musica e spettacoli. ilvibonese.it
La Città Bianca si veste di maschere, musica e sorrisi, con appuntamenti di #Carnevale dedicati a grandi e piccini. È l’unica festa dell’anno in cui possiamo giocare ad abbandonare noi stessi per metterci nei panni dei nostri eroi, dare spazio alla fantasia e viv facebook