maschere musica e divertimento si accende la festa per carnevale

Il Carnevale prende vita oggi e domani in tutta la provincia, portando musica, maschere e sfilate tra le strade affollate. La festa si anima nonostante le nuvole e le previsioni di pioggia, che rischiano di influenzare gli eventi. I partecipanti si preparano a vivere momenti di allegria, anche se il maltempo tiene gli organizzatori con il fiato sospeso.

Oggi e martedì la provincia si colora per il Carnevale, tra musica, maschere e sfilate. Anche se c’è, soprattutto per oggi, l’incognita maltempo. Il Carnevale Maceratese prende il via alle 14 ai giardini Diaz a Macerata: il corteo sarà aperto da un lungo trenino di bambini a cui seguiranno cinque carri allegorici e sette gruppi mascherati. Madrina dell’evento, Miss Italia 2025 Katia Buchicchio. In caso di pioggia, l’evento sarà rimandato a domenica prossima, 22 febbraio. Martedì, invece, Carnevale per Bambini in piazza Mazzini dalle 14.30; verrà allestito uno stand dove la Pro Loco distribuirà gratuitamente giocattoli e dolci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

