Satana potrebbe nascondersi nei chatbot | gli esorcisti si preparano alla sfida dell' intelligenza artificiale

A Roma, dal 11 al 15 maggio, si svolgerà la XX edizione del corso sull'esorcismo e la preghiera di liberazione organizzato dall'Istituto Sacerdos dell'Ateneo Pontificio Regina e dal Gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa. L'evento si concentra sulla relazione tra pratiche religiose e le sfide poste dall'intelligenza artificiale, in particolare sui potenziali rischi legati all'uso dei chatbot. Gli esorcisti si preparano ad affrontare questa nuova frontiera digitale.

Da lunedì 11 a venerdì 15 maggio si terrà a Roma la XX edizione del corso sull'esorcismo e la preghiera di liberazione organizzato dall'Istituto Sacerdos dell'Ateneo Pontificio Regina e dal Gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa (Gris). Un'occasione importante per chi pratica il rito per aggiornarsi sulle moderne insidie ed essere pronti a confrontarsi con quelle che vengono considerate come nuove minacce del Maligno. Gli esorcisti arriveranno da tutto il mondo per affinare le loro tecniche e venire a conoscenza delle nuove problematiche di questi anni. Fra queste si trova anche l' intelligenza artificiale, che si sta facendo sempre più strada nella vita dei singoli individui.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Satana potrebbe nascondersi nei chatbot: gli esorcisti si preparano alla sfida dell'intelligenza artificiale Notizie correlate Leggi anche: Satana nei chatbot, nuove sfide per gli esorcisti a Roma da tutto il mondo Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il...