Satana nei chatbot nuove sfide per gli esorcisti a Roma da tutto il mondo

A Roma, a partire dall’11 maggio, si terrà la XX edizione di un corso sull’esorcismo e la preghiera di liberazione, che attira esorcisti provenienti da diverse parti del mondo. Tra i temi trattati, la presenza di contenuti relativi a Satana nei chatbot, che rappresentano nuove sfide nel campo degli esorcismi. L’evento si svolge in un momento in cui si discute di come le tecnologie digitali possano influenzare le pratiche spirituali.

(Adnkronos) – Satana nei chatbot. Nuove sfide per gli esorcisti che da tutto il mondo arriveranno a Roma per la XX edizione del corso sull’esorcismo e la preghiera di liberazione, a partire dall’11 maggio. Il corso è organizzato dall’Istituto Sacerdos dell’Ateneo Pontificio Regina e dal Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa. Giuseppe Ferrari, segretario nazionale del Gris, osserva: “Le numerose richieste di iscrizione hanno decretato la centralità della formazione per rispondere con competenza ai problemi presentati da quelle persone che desiderano liberarsi dal contatto con il mondo dell’occulto, della magia, del satanismo, o che per motivi diversi sentono di aver a che fare con l’azione del demonio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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