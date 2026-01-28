Il ’Giorno della Memoria’ Le Pietre d’inciampo come monito collettivo

Ieri mattina, in occasione del Giorno della Memoria, sono state posate nuove Pietre d’inciampo in diversi quartieri della città. Qualcuno, probabilmente una mano sensibile e anonima, aveva già sistemato una pietra lunedì, ma ieri il gesto è stato ripetuto in modo più ufficiale e solenne. La cerimonia ha attirato l’attenzione di passanti e cittadini, che si sono fermati a riflettere di fronte a quei piccoli segnali di memoria e rispetto. Nessuno ha rivendicato il gesto, ma l’atto ha comunque lasciato il seg

Una mano rimasta ignota – ma evidentemente una mano mossa da un animo sensibile – lo aveva già fatto lunedì mattina, ma ieri il gesto è stato ripetuto in maniera solenne, come richiedeva il 'Giorno della Memoria'. Le tre Pietre d'inciampo posizionate di fronte al Comune con incisi i nomi di Albo Bellucci, Giuseppe Scopetani e Italo Ragni, deportati per motivi politici, sono state lucidate di nuovo, come a voler 'spolverare' le coscienze di tutti quanti affinché la memoria resti vigile. "Si tratta di una ricorrenza che richiama ad una responsabilità storica, civile e morale – ha detto il prefetto, Paola Berardino –.

