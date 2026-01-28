Quattro Pietre d’inciampo due medaglie d’onore

Questa mattina a Varese si sono ricordati i deportati e le vittime dell’Olocausto. Durante la cerimonia, sono state deposte quattro Pietre d’inciampo e consegnate due medaglie d’onore. La città ha voluto così commemorare l’ottantunesimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, mantenendo vivo il ricordo di quei giorni drammatici.

Ottantun'anni dopo la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz anche Varese ha celebrato il Giorno della memoria. La cerimonia ufficiale promossa dalla Prefettura si è svolta nella mattinata di ieri nel Salone Estense. Un momento di riflessione e ricordo promosso in collaborazione con il Comune, la Provincia, l'Università dell'Insubria, l'Ufficio scolastico territoriale, Anpi e Aned. Ad aprire l'incontro gli interventi delle autorità che hanno sottolineato l'importanza di non dimenticare gli orrori dell'Olocausto. Presenti il prefetto Salvatore Pasquariello, il presidente della Regione Attilio Fontana, il presidente della Provincia Marco Magrini, il sindaco Davide Galimberti, la rettrice dell'Università dell'Insubria Maria Pierro e il dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale Giuseppe Carcano.

