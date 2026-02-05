Sasso di Castalda cavalli selvatici mettono a rischio sicurezza pubblica | Comune chiede intervento istituzionale

Il Comune di Sasso di Castalda chiede aiuto alle autorità per gestire i cavalli selvatici che vagano per le strade. La presenza di questi animali mette a rischio la sicurezza dei cittadini e dei residenti. L’amministrazione ha già avviato le pratiche per un intervento coordinato, ma ora aspetta risposte concrete dalle istituzioni. Nel frattempo, i cavalli continuano a circolare liberamente, creando situazioni pericolose.

**Sasso di Castalda, il Comune chiede un coordinamento istituzionale per affrontare il problema dei cavalli inselvatichiti.** Un’area del territorio comunale, in provincia di Matera, è ormai diventata un punto di interesse per la presenza di equidi selvatici che si aggirano liberi tra strade, sentieri e zone abitate. Il Comune di Sasso di Castalda ha lanciato un appello all’ente regionale per richiedere un coordinamento istituzionale, in vista della sicurezza pubblica. La situazione, ormai da diversi mesi, è in crescita: gli avvistamenti dei cavalli, ormai diventati comuni, si susseguono con frequenza crescente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sasso di Castalda

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sasso di Castalda

