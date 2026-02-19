lupo avvistamento a ponte sasso il sindaco detta nuove regole

Un lupo è stato avvistato a Ponte Sasso, probabilmente attratto dalle campagne circostanti. Questa presenza insolita ha portato i residenti a segnalare più incontri e avvistamenti nelle ultime settimane. Le testimonianze sono diventate più frequenti, con alcuni che hanno registrato immagini notturne e altri che hanno visto tracce sul terreno. Il sindaco ha deciso di adottare misure per tutelare la sicurezza e ha emanato nuove regole per i cittadini. Le autorità continueranno a monitorare la zona per evitare ulteriori problemi.

Negli ultimi mesi le segnalazioni si sono moltiplicate. Prima le campagne, poi le prime case, poi i video notturni che rimbalzano sui cellulari. E in mezzo anche gli attacchi agli animali domestici, tra lo sgomento e la rabbia dei proprietari. Il lupo è tornato a farsi vedere – e a farsi temere – con una frequenza che, a Fano, non passa più inosservata. Ora l’ultimo episodio riguarda Ponte Sasso, in particolare via dei Laghi. Ed è su questo che il sindaco Luca Serfilippi ha firmato un’ ordinanza valida per tutto il territorio comunale, con misure preventive e regole di comportamento rivolte a tutta la cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

