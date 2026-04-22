Sassaiola contro bus in via Ferraris | panico tra i passeggeri un ferito

Nella giornata di ieri, un episodio di violenza si è verificato in via Ferraris, coinvolgendo un autobus del trasporto pubblico. Durante l’attacco con oggetti lanciati, alcuni passeggeri sono stati colpiti e uno di loro ha riportato ferite che hanno richiesto cure mediche. La scena ha generato panico tra le persone a bordo, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un nuovo episodio di violenza si è verificato a Napoli, colpendo il trasporto pubblico locale. Oggi, intorno alle 18:20, un autobus dell’ANM in servizio sulla linea 116, che collega Napoli a Cercola, è stato aggredito da un corpo contundente riconducibile a una pietra. L’azione si è svolta in via Galileo Ferraris e ha portato alla rottura del vetro anteriore del mezzo, con il vetro che ha raggiunto l’abitacolo e ferito lievemente un passeggero al braccio. Testimonianze raccolte a bordo indicano che l’aggressore sarebbe stato un uomo adulto.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Sassaiola contro bus in via Ferraris: panico tra i passeggeri, un ferito. Notizie correlate Leggi anche: Sassaiola contro un bus: panico a bordo, ferito un passeggero Leggi anche: Panico sul bus a Tor Bella Monaca: urla e minaccia contro i passeggeri, poi lancia bottiglia contro la vettura Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Foto - Sassaiola contro un bus in via Ferraris, panico a bordo; Sassaiola contro un bus: panico a bordo, ferito un passeggero; Sassaiola contro il bus in via Ferraris, panico a bordo, passeggero ferito; Arco Torre Cervati, Forza Italia: Fondi stanziati ma bene storico nel degrado. Sassaiola contro bus in via Ferraris: panico tra i passeggeri, un ferito.Un nuovo episodio di violenza si è verificato a Napoli, colpendo il trasporto pubblico locale. Oggi, intorno alle 18:20, un autobus dell’ANM in servizio sulla linea 116, che collega Napoli a Cercola, ... napolipiu.com Sassaiola contro bus, ferito passeggeroNuovo episodio di violenza ai danni del trasporto pubblico a Napoli. Intorno alle 18:20 un autobus dell’ANM, in servizio sulla linea 116 che collega il capoluogo a Cercola, è stato colpito da un ogget ... ilfattovesuviano.it Sassaiola contro un bus: panico a bordo, ferito un passeggero - facebook.com facebook