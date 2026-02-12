Bologna-Lazio 1-1 2-5 dcr | Taylor segna il rigore della qualificazione e Sarri vola in semifinale di Coppa Italia

La Lazio supera il Bologna ai rigori e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Dopo aver pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari, i biancocelesti si sono imposti ai calci di rigore, con Taylor che ha segnato il rigore decisivo. La squadra di Sarri festeggia, mentre il Bologna esce sconfitto.

La Lazio batte il Bologna ai calci di rigore e vola in semifinale di Coppa Italia. I biancocelesti rimontano nei novanta minuti lo svantaggio arrivato al 30esimo per il gol di Castro che brucia Gila, grazie alla rete di Noslin. L'olandese si rivela decisivo dalla panchina, entrando al posto.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

