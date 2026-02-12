Bologna-Lazio 1-1 2-5 dcr | Taylor segna il rigore della qualificazione e Sarri vola in semifinale di Coppa Italia

La Lazio supera il Bologna ai rigori e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Dopo aver pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari, i biancocelesti si sono imposti ai calci di rigore, con Taylor che ha segnato il rigore decisivo. La squadra di Sarri festeggia, mentre il Bologna esce sconfitto.

