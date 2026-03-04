Lazio-Atalanta 2-2 | Dele-Bashiru e Dia illudono Sarri Musah pareggia al novantesimo l' andata della semifinale di Coppa Italia

Nella semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta finisce 2-2 nell’andata giocata in uno stadio vuoto a causa della protesta dei tifosi biancocelesti. La partita vede i gol di Dele-Bashiru e Dia per la Lazio, mentre Musah segna il pareggio al minuto 90. La sfida si conclude con un risultato che lascia aperte diverse possibilità per il ritorno.

In un Olimpico deserto finisce col segno X il primo round fra biancocelesti e nerazzurri. Il passaggio del turno si deciderà nel match di ritorno ad aprile La Lazio pareggia per due a due contro l'Atalanta nell'andata della semifinale di Coppa Italia. In un Olimpico deserto per la protesta del tifo biancoceleste, a sbloccare il match sono proprio i ragazzi di Sarri grazie ad una bella combinazione fra Dele-Bashiru e Maldini (l'assist l'unica cosa bella della sua partita) e finalizzata con un pallonetto dal nigeriano. Il vantaggio però dura poco e l'Atalanta, che nel primo tempo aveva colpito la traversa con Zappacosta, pareggia con Pasalic bravo a bruciare Marusic su una respinta non perfetta di Provedel. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Ferguson trattiene Dele Bashiru lanciato in porta, Sarri chiede rosso: proteste in Bologna-Lazio

Leggi anche: Lazio, Sarri a Mediaset: «Ferguson Dele Bashiru? A noi è successo di peggio…Contento per i laziali, ecco come sta Pedro»

Una selezione di notizie su Lazio Atalanta 2 2 Dele Bashiru e Dia....

Temi più discussi: Lazio-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Lazio-Atalanta: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa Italia; Coppa Italia Frecciarossa | Lazio-Atalanta, la vendita dei tagliandi; Lazio-Atalanta: probabili formazioni, statistiche, quando e dove vederla in tv e streaming.

Lazio-Atalanta LIVE, 2-2 risultato in diretta della semifinale di Coppa Italia: pareggio immediato di MusahLa diretta live di Lazio-Atalanta di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della semifinale di Coppa Italia ... fanpage.it

Coppa Italia: la Lazio scappa due volte con Dele e Dia, l'Atalanta la riprende con Pasalic e MusahAll’Olimpico va in scena una semifinale di Coppa Italia vibrante e ricca di emozioni. Lazio e Atalanta chiudono sul 2-2 dopo novanta minuti combattuti, in ... gazzettadelsud.it

Coppa Italia, Lazio-Atalanta 0-0 dopo 45', ultima chiamata per i biancocelesti. Dopo lo 0-0 tra Como e Inter, all'Olimpico la seconda andata di semifinale Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-coppa-italia-semifi facebook

Desolazione #Olimpico, clima surreale per Lazio-Atalanta: lo stadio è semideserto per la Coppa Italia x.com