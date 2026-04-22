Sarei morto in tre anni come una rockstar | il nuovo Plant si confessa

Un artista che si è esibito sul palco più famoso d’Italia si è recentemente aperto riguardo a un’esperienza personale difficile. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2024 con il brano ‘Autodistruttivo’ e aver condiviso il palco con altri artisti, ora cammina da solo e si presenta come un volto rinnovato. La sua narrazione riguarda anche una minaccia di morte imminente, legata a un’ipotesi di decesso in tre anni.

Milano, 22 aprile 2026 – Francesco Emanuele Clemente ora cammina da solo. Dopo l’esperienza, che lo ha portato anche sul palco del Teatro Ariston in gara con il brano ‘Autodistruttivo’ al Festival di Sanremo 2024 con La Sad, Plant sembra un artista rinnovato. Con tanti concetti da esprimere. Concetti pesanti, che parlano di un disagio vero e profondo ma anche di qualche spiraglio di luce. Concetti che parlano a un’intera generazione. La deluxe di ‘Maldivita: Brokenboy’, album d’esordio di Plant, può infatti essere definito un disco generazionale. Plant, il tuo è un modo di fare musica molto profondo e che può risultare anche disturbante. “È l’unico modo che ho ora come ora per fare musica.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Sarei morto in tre anni come una rockstar”: il “nuovo” Plant si confessa Notizie correlate Leggi anche: Malagò presidente FIGC? Lui intanto confessa: «Senza una tale unità di intenti mi sarei già tirato indietro. Nelle fasi più difficili c’è bisogno di una figura concreta che sappia mantenere la rotta!» Uccisa a sprangate, il marito confessa: «Per colpa sua sarei tornato in cella, l'ho ammazzata con un tubo di ferro»MONTE ROBERTO Subito dopo l’arresto, aveva detto di non ricordare quasi nulla della mattina dello scorso 3 dicembre.