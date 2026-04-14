Il presidente della FIGC ha dichiarato di aver considerato l’ipotesi di assumere la carica di presidente, sottolineando che senza un’unità di intenti avrebbe già deciso di ritirarsi. Ha aggiunto che nelle situazioni più complesse è necessaria una figura che possa mantenere la direzione. Attualmente, il futuro del calcio italiano si trova in una fase di transizione che richiede decisioni importanti e chiare.

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© Calcionews24.com - Malagò presidente FIGC? Lui intanto confessa: «Senza una tale unità di intenti mi sarei già tirato indietro. Nelle fasi più difficili c’è bisogno di una figura concreta che sappia mantenere la rotta!»

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