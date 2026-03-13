Arctic Metagaz la metaniera russa alla deriva tra Malta e Lampedusa Palazzo Chigi | monitoriamo Allarme ambientale

L'Arctic Metagaz, una metaniera russa, si sta allontanando dalle isole Pelagie, tra Malta e Lampedusa. La nave trasporta 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto. Le autorità italiane stanno monitorando la situazione, mentre si segnala un allarme ambientale a causa della posizione della nave. Nessun intervento immediato è stato ancora comunicato.

Si starebbe allontanando dalle isole Pelagie l'Arctic Metagaz, la metaniera russa carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto che da giorni è alla deriva nel Mediterraneo. Dopo essersi avvicinata prima a Lampedusa e poi a Linosa, la nave si starebbe dirigendo ora verso Malta. Secondo quanto si è appreso non ci sarebbe, al momento, il rischio inquinamento. Mezzi della Marina militare italiana - un rimorchiatore e, se dovesse servire, un mezzo antinquinamento - restano vicini al relitto alla deriva pronti a intervenire, nel tratto di mare fra le isole Pelagie e Malta, soltanto in caso d'emergenza. Una petroliera russa alla deriva e senza equipaggio si avvicina alle acque di Lampedusa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Arctic Metagaz, la metaniera russa alla deriva tra Malta e Lampedusa. Palazzo Chigi: monitoriamo. Allarme ambientale Articoli correlati Arctic Metagaz, la petroliera russa carica di gas alla deriva si allontana da Lampedusa. Palazzo Chigi: «Monitoriamo insieme a Malta»Si starebbe allontanando dalle isole Pelagie l'Arctic Metagaz, la petroliera russa carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas... Arctic Metagaz, la petroliera russa carica di gas alla deriva si allontana da Lampedusa. Convocato un vertice a Palazzo ChigiSi starebbe allontanando dalle isole Pelagie l'Arctic Metagaz, la petroliera russa carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas... Approfondimenti e contenuti su Arctic Metagaz Temi più discussi: La metaniera Arctic Metagaz alla deriva nel Mediterraneo dopo l’esplosione; Mosca conferma incidente nave nel Mediterraneo: Attacco ucraino; La nave cisterna russa Arctic Metagaz esplode a largo di Malta: Attaccata da droni navali ucraini partiti dalla Libia; Malta: l'equipaggio della metaniera russa Arctic Metagaz salvato da una petroliera dell'Oman. Arctic Metagaz, la petroliera russa carica di gas alla deriva si allontana da Lampedusa. Palazzo Chigi: «Monitoriamo insieme a Malta»Si starebbe allontanando dalle isole Pelagie l'Arctic Metagaz, la petroliera russa carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di ... msn.com Arctic Metagaz, la petroliera russa carica di gas alla deriva si allontana da Lampedusa. Convocato un vertice a Palazzo ChigiSi starebbe allontanando dalle isole Pelagie l'Arctic Metagaz, la petroliera russa carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di ... msn.com Naviga da ore senza equipaggio ed è carica di 900 tonnellate di gasolio e 2 serbatoi di gas liquefatto: la petroliera Arctic Metagaz è alla deriva tra Lampedusa e Malta e sarebbe parte della ‘flotta fantasma’ russa. Un attacco di droni avrebbe costretto alla fug - facebook.com facebook Emergenza in mare senza precedenti nel Canale di Sicilia Il relitto del tanker gas russo #ArcticMetagaz è alla deriva: lungo 277 metri, era esploso dieci giorni fa a nord della Libia. Il tanker LNG si trova alla deriva - fuori controllo - nel canale di Sicilia a x.com