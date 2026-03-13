Arctic Metagaz la metaniera russa alla deriva tra Malta e Lampedusa Palazzo Chigi | monitoriamo Allarme ambientale

Da ilmessaggero.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Arctic Metagaz, una metaniera russa, si sta allontanando dalle isole Pelagie, tra Malta e Lampedusa. La nave trasporta 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto. Le autorità italiane stanno monitorando la situazione, mentre si segnala un allarme ambientale a causa della posizione della nave. Nessun intervento immediato è stato ancora comunicato.

Si starebbe allontanando dalle isole Pelagie l'Arctic Metagaz, la metaniera russa carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto che da giorni è alla deriva nel Mediterraneo. Dopo essersi avvicinata prima a Lampedusa e poi a Linosa, la nave si starebbe dirigendo ora verso Malta. Secondo quanto si è appreso non ci sarebbe, al momento, il rischio inquinamento. Mezzi della Marina militare italiana - un rimorchiatore e, se dovesse servire, un mezzo antinquinamento - restano vicini al relitto alla deriva pronti a intervenire, nel tratto di mare fra le isole Pelagie e Malta, soltanto in caso d'emergenza. Una petroliera russa alla deriva e senza equipaggio si avvicina alle acque di Lampedusa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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