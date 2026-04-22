In Sardegna, i consiglieri regionali di Orizzonte Comune hanno presentato una mozione al Consiglio regionale per chiedere un finanziamento di 280.000 euro destinato a sostenere le fiere zootecniche. L’obiettivo è assicurare fondi permanenti e regole uniformi per le quattro principali fiere dedicate al settore. La proposta si inserisce in un tentativo di rafforzare gli eventi legati all’allevamento sull’isola.

I consiglieri regionali di Orizzonte Comune hanno presentato una mozione al Consiglio per garantire fondi stabili e regole omogenee alle quattro principali fiere zootecniche della Sardegna. La proposta punta a destinare 280.000 euro annui per sostenere le manifestazioni di Arborea, Macomer, Ozieri e Ollastra, superando l’attuale gestione basata su stanziamenti frammentati. Salvatore Cau, Sandro Porcu e Lorenzo Cozzolino hanno messo sul tavolo una richiesta precisa rivolta alla presidente della Regione, Alessandra Todde, e alla Giunta. L’obiettivo è trasformare il sostegno pubblico in un sistema coordinato, evitando che la programmazione delle fiere dipenda da rinnovi saltuari o procedure non organiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, piano da 280.000 euro per salvare le fiere zootecniche

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