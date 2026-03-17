Fiere Mecspe si conferma hub per manifatturiero e innovazione oltre 2.000 aziende e 60.000 visitatori

La 24ª edizione di Mecspe si è conclusa a BolognaFiere con oltre 60.000 visitatori e più di 2.000 aziende partecipanti. La fiera internazionale, dedicata all’industria manifatturiera e all’innovazione, è stata organizzata da Senaf. Durante l’evento sono stati presentati prodotti e tecnologie rivolti al settore industriale, attirando professionisti da diverse regioni.

(Adnkronos) – Si chiude con 60.581 visitatori e più di 2.000 aziende la 24ª edizione di Mecspe, la fiera internazionale di riferimento per l’industria manifatturiera, organizzata da Senaf e tenutasi a BolognaFiere. Per tre giorni i padiglioni della manifestazione hanno riunito imprese, tecnologie e competenze provenienti da tutta la filiera industriale, trasformandosi in uno spazio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Fermo Forum: 10.000 visitatori e 180 aziende in tre giorni PestMed Expo 2026, edizione da record: +25% espositori e 9.000 visitatori per l’hub internazionale del pest managementSi chiude con risultati estremamente positivi l’ultima edizione di PestMed EXPO, il primo salone internazionale della disinfestazione e sanificazione... Altri aggiornamenti su Fiere Mecspe si conferma hub per... Temi più discussi: MECSPE 2026, TRE GIORNI CHE CONFERMANO LA FORZA DELLE PMI: CONFAPI PADOVA PROTAGONISTA CON LE SUE IMPRESE; Le imprese lecchesi entusiaste a Mecspe Bologna 2026; Osservatorio Mecspe sulla Manifattura Italiana: quasi 7 imprese su 10 sono in linea con gli obiettivi, ma circa la metà è preoccupata per i dazi; Sostenibilità e innovazione alla fiera MECSPE Bologna. MECSPE 2026: 60.581 visitatori e oltre 2.000 aziende per la fiera internazionale della manifatturaL’edizione di BolognaFiere conferma il ruolo strategico della manifestazione tra innovazione, formazione e networking internazionale ... teleborsa.it Le Marche protagoniste al MECSPE di Bologna – FOTOQuasi 50 aziende e numerose scuole superiori presenti alla fiera di Paolo Romitelli Le Marche si confermano ancora una volta una delle realtà più dinamiche del panorama manifatturiero italiano. Alla f ... youtvrs.it FIERE 21/22 Marzo 2026 !!! ESOTIKA PET SHOW https://www.esotikapetshow.it/fiera/ferrara-21-22-marzo-2026/ - facebook.com facebook