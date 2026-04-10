La Provincia di Massa-Carrara ha destinato circa 171 mila euro per finanziare la progettazione di tre interventi di miglioramento sulle strade provinciali della Lunigiana. La somma verrà utilizzata per definire i progetti di intervento necessari a garantire la sicurezza delle strade nella zona. L’obiettivo è avviare i lavori di messa in sicurezza una volta completata la fase di progettazione.

La Provincia di Massa-Carrara ha stanziato una somma complessiva di circa 171 mila euro per avviare la progettazione di tre interventi strutturali sulle strade provinciali della Lunigiana. Il Settore Tecnico dell’ente di Palazzo Ducale ha infatti conferito i relativi incarichi per affrontare criticità specifiche lungo la SP 37, la SP 42 e la SP 20, mirate al ripristino di versanti e scarpate compromesse. Manutenzione del territorio tra Pontremoli e Podenzana. Il piano d’azione approvato dall’amministrazione provinciale si concentra su tre nodi stradali fondamentali per la viabilità locale, con destinazioni d’uso precise per ogni fondo economico assegnato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lunigiana, piano sicurezza: 171mila euro per salvare le strade

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