Sara un ostacolo tra Badhan e la droga per questo l’ha uccisa | la pm chiede l’ergastolo

Mercoledì 22 aprile, davanti alla Corte d’Assise di Bergamo, il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per l’imputato nel processo per la morte di una ragazza di 19 anni avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2024 a Costa Volpino. La pm ha affermato che l’uccisione sarebbe avvenuta perché la vittima rappresentava un ostacolo tra l’imputato e l’uso di droga. La decisione sulla condanna sarà presa nelle prossime settimane.

Bergamo. Ergastolo. È la richiesta formulata dal pubblico ministero Raffaella Latorraca mercoledì 22 aprile davanti alla Corte d’Assise, nel processo per la morte di Sara Centelleghe, 19 anni, uccisa nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2024 a Costa Volpino. Una richiesta, dichiara la pm in aula, volta a “riaffermare l’esigenza di tutelare la vita umana”. In questo drammatico caso di cronaca “calpestata e disprezzata”. In apertura di udienza, le dichiarazioni spontanee dell’imputato, Jashan Deep Badhan, 20 anni, accusato di omicidio aggravato e rapina pluriaggravata. Poche parole, pronunciate a bassa voce, quasi impercettibile. Le scuse rivolte ai familiari della vittima vengono respinte dalla madre di Sara, seduta pochi metri dietro il banco dell’accusa.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Sharon Verzeni, ergastolo per Moussa Sangare. Il pm: «L’ha uccisa per soddisfare il suo ego»I giudici della Corte d’assise di Bergamo hanno condannato all’ergastolo Moussa Sangare per l’omicidio di Sharon Verzeni, 33 anni, uccisa a... Tabaccaia uccisa in via Marchese De Rosa: la Procura di Foggia chiede l'ergastolo per MossliIn aula, la requisitoria del pubblico ministero Alessio Marangelli e la discussione del legale di parte civile, avv. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Obesità infantile: nelle ragazze sarà un altro tetto di cristallo sul lavoro; Torna il leader della difesa del Napoli: Conte rilancia Rrahmani per blindare la Champions; Inter, a Como l’ultimo ostacolo. Ma lo sprint scudetto sarà senza Lautaro; I Thunder hanno incrociato un ostacolo o uno sparring partner?. Congratulazioni ai neo Maestri Flora Dalla Zanna, Sara Maria Porta, Luigi Concio e Alessandro Rossi. #gazzettamatin #MaestriDelLavoro #PrimoMaggio #lavoratori - facebook.com facebook sara ricciardi releases the chemistry of happiness inside milan's pinacoteca di brera designboom.com/design/sara-ri… x.com