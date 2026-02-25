Sharon Verzeni ergastolo per Moussa Sangare Il pm | L’ha uccisa per soddisfare il suo ego

I giudici della Corte d’assise di Bergamo hanno condannato all’ergastolo Moussa Sangare per l’omicidio di Sharon Verzeni, 33 anni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. All’imputato sono state riconosciute le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della minorata difesa, essendo il delitto avvenuto di notte ai danni di una donna sola. Il pm: «Un narciso impenitente che ha sacrificato una vita al proprio ego». Il pubblico ministero di Bergamo Emanuele Marchisio aveva chiesto la condanna definendo Sangare «un narciso impenitente che ha deciso di sacrificare la vita umana al proprio ego». La Procura ha insistito in particolare sulla prova del Dna di Sharon ritrovato sulla bicicletta dell’imputato, escludendo qualsiasi ipotesi di contaminazione. 🔗 Leggi su Open.online

