San Vincenzo | Morì per salvare due persone dalla furia del mare consegnata la Medaglia d' oro al valor civile

Il 28 marzo è stata consegnata la Medaglia d’oro al valor civile dalla Presidenza della Repubblica alla memoria di un giovane di Bagno a Ripoli, deceduto nel 2023 all’età di 35 anni. La decorazione è stata conferita in riconoscimento del suo gesto di salvataggio nel mare di San Vincenzo, dove ha perso la vita cercando di aiutare due persone in difficoltà.

Fabio Sequi, giovane grassinese, perse la vita nell'agosto del 2023 a Rimigliano. La cerimonia si è tenuta nella sala del consiglio comunale di Bagno a Ripoli nella giornata di sabato 28 marzo Il riconoscimento è stato consegnato alla famiglia di Fabio con una cerimonia pubblica ospitata in sala consiliare “Falcone e Borsellino” in palazzo comunale a Bagno a Ripoli. A consegnare l’onorificenza ai genitori di Fabio, Luciana Bartolini e Nedo Sequi, sono stati il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti e il sindaco di San Vincenzo Paolo Riccucci. Al fianco dei familiari e degli amici di Fabio, oltre a tutti i rappresentanti delle istituzioni, anche molti cittadini che con la loro presenza hanno voluto rendere omaggio al giovane grassinese. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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