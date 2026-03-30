Sara Centelleghe uccisa con 67 forbiciate il perito | Badhan era capace di intendere le droghe non hanno inciso
Il perito incaricato del caso ha confermato che Jashandeep Badhan, accusato dell'omicidio di una ragazza di 18 anni, era in condizioni di intendere e di volere al momento dell'aggressione. Badhan ha inferto 67 colpi con un paio di forbici alla vittima. Le analisi tossicologiche hanno escluso che le sostanze stupefacenti influenzassero il suo comportamento durante l'episodio.
Quando Jashandeep Badhan ha colpito 67 volte con un paio di forbici la vicina di casa 18enne Sara Centelleghe era capace di intendere e di volere. Lo ha stabilito la perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assise di Bergamo, dove il 20enne è imputato per omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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