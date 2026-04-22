Saponara lavori sulla provinciale 53 | scatta la chiusura dal 28 aprile
A partire dal 28 aprile, la provinciale 53 a Saponara sarà chiusa al traffico nel tratto tra il chilometro zero e il chilometro 0+200. La chiusura sarà temporanea e riguarda esclusivamente questa porzione della strada, interessando le attività di circolazione di veicoli e mezzi nella zona. La misura sarà in vigore fino a comunicazione successiva.
Dal 28 aprile la strada provinciale 53 di Saponara sarà temporaneamente chiusa al traffico nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 0+200. Il provvedimento riguarda entrambe le direzioni di marcia ed è stato disposto dalla Città Metropolitana di Messina per consentire l’esecuzione di lavori di.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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