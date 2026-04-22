Saponara lavori sulla provinciale 53 | scatta la chiusura dal 28 aprile

A partire dal 28 aprile, la provinciale 53 a Saponara sarà chiusa al traffico nel tratto tra il chilometro zero e il chilometro 0+200. La chiusura sarà temporanea e riguarda esclusivamente questa porzione della strada, interessando le attività di circolazione di veicoli e mezzi nella zona. La misura sarà in vigore fino a comunicazione successiva.