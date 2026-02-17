Strada provinciale 102 I dal 28 febbraio senso unico alternato e divieto di sorpasso per lavori su cavidotto

La strada provinciale 102I a Paternò diventa a senso unico alternato dal 28 febbraio, a causa dei lavori su un cavidotto sotterraneo. La misura si applica ogni giorno, dalle 8:00 alle 17:00, nel tratto che si trova fuori dal centro abitato. In questa zona, i veicoli devono rispettare un limite di 20 kmh e non possono sorpassare. La modifica al traffico riguarda principalmente i mezzi che percorrono questa strada in orario di lavoro.

Da questa mattina, sulla strada provinciale 210 di Mirabella Imbaccari, è in vigore un senso unico alternato.

