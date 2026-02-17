Strada provinciale 102 I dal 28 febbraio senso unico alternato e divieto di sorpasso per lavori su cavidotto
La strada provinciale 102I a Paternò diventa a senso unico alternato dal 28 febbraio, a causa dei lavori su un cavidotto sotterraneo. La misura si applica ogni giorno, dalle 8:00 alle 17:00, nel tratto che si trova fuori dal centro abitato. In questa zona, i veicoli devono rispettare un limite di 20 kmh e non possono sorpassare. La modifica al traffico riguarda principalmente i mezzi che percorrono questa strada in orario di lavoro.
La Città metropolitana di Catania ha disposto il provvedimento per permettere l'esecuzione di lavori di scavo e posa di un cavidotto Senso unico alternato lungo la strada provinciale 102I a Paternò fino al 28 febbraio. La misura, in vigore tutti i giorni dalle 8:00 alle 17:00 nel tratto esterno al centro abitato, prevede anche un limite massimo di velocità di 20 kmh e il divieto di sorpasso. La Città metropolitana di Catania ha disposto il provvedimento per permettere l'esecuzione di lavori di scavo e posa di un cavidotto. Al termine di ogni giornata lavorativa, l'impresa incaricata dovrà rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare la normale circolazione stradale.
