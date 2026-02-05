Buche e sassi sulla superstrada ho rischiato di schiantarmi | scatta la chiusura per lavori urgenti
La strada statale 675 tra Orte e Civitavecchia si blocca di nuovo per lavori urgenti. La recente ondata di maltempo ha causato il cedimento dell’asfalto, creando buche e sassi sulla carreggiata. Numerosi automobilisti segnalano rischi e situazioni pericolose, con alcuni che hanno rischiato incidenti gravi. I lavori di riparazione sono stati avviati, ma nel frattempo il traffico resta rallentato e complicato.
La Orte-Civitavecchia fa paura. Con l'ondata di maltempo che sta colpendo la Tuscia, l'asfalto della strada statle 675 ha ceduto ancora una volta, trasformando il viaggio di pendolari e lavoratori in una roulette russa. La situazione più critica si registra nel tratto vicino allo svincolo per.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
