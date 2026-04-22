Durante un incontro con studenti e docenti in Guinea Equatoriale, il Papa ha sottolineato la differenza tra conoscere e controllare. Ha parlato di come la ricerca della verità non debba essere usata per manipolare o dominare gli altri, ma piuttosto per capire meglio il mondo. Il suo discorso si è concentrato sulla responsabilità di chi si impegna nello studio e nella ricerca, evidenziando l’importanza di un sapere autentico.

Durante il suo recente incontro con la comunità accademica nel campus universitario di Malabo, in Guinea Equatoriale, il Pontefice ha tracciato un confine netto tra l’autentico sapere e il tentativo di dominare la realtà attraverso l’intelletto. Parlando ai rappresentanti della cultura locale, Leone XIV ha sottolineato come la verità non sia un oggetto da costruire a proprio piacimento, né un bottino da collezionare per confermare le proprie certezze, ma un elemento che richiede umiltà per essere accolto, ricerca costante e una gestione responsabile. Il rischio di una conoscenza strumentale e la sintesi tra fede e ragione. Secondo quanto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sapere o potere? L’appello del Papa contro la verità manipolata

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