Un appello è stato rivolto ai leader mondiali che possono decidere l'inizio di conflitti armati, invitandoli a preferire la pace e a non essere indifferenti di fronte alla violenza. Viene annunciata una veglia di preghiera per la pace, prevista per sabato 11 aprile. L'iniziativa invita a riflettere sull'importanza di scelte responsabili in situazioni di tensione internazionale.

Un appello ai potenti che hanno il potere di scatenare le guerre a deporre le armi per scegliere la pace, l'esortazione a non restare indifferenti davanti al male e alla violenza e l'annuncio di una veglia di preghiera per la pace che si terrà sabato 11 aprile. Papa Leone XIV si è affacciato dalla Loggia centrale della basilica di San Pietro in Vaticano per il messaggio pasquale e la benedizione "Urbi et Orbi". Nel messaggio, pronunciato alla presenza di circa 50 mila fedeli, il Pontefice ha esortato ad arrivare a un cambiamento necessario in un mondo insanguinato dalla guerra. "Nella luce della Pasqua, lasciamoci stupire da... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Chi ha il potere di scatenare guerre scelga la pace". L'appello di Papa Leone

Papa Leone XIV: "Deporre le armi, chi ha il potere di scatenare guerre scelga la pace"“Nella luce della Pasqua, lasciamoci stupire da Cristo! Lasciamoci cambiare il cuore dal suo immenso amore per noi! Chi ha in mano armi le deponga!...

Prima Pasqua di Papa Leone XIV: “Non rassegnarsi alla violenza, chi ha il potere di scatenare guerre scelga la pace”Esiste “uno spazio per una nuova vita che sorge” nonostante “ci minaccia sempre” la morte sotto forma di violenza, “soprusi che schiacciano i più...

Il Papa: Chi ha il potere di scatenare le guerre scelga la pace

Temi più discussi: Via Crucis, papa Leone XIV e il messaggio sulla guerra: C'è chi crede di avere un'autorità senza limiti, e di poterne abusare. Le telefonate a Herzog e Zelensky; Leone al Colosseo, perché una Via Crucis diversa dalle altre; Venerdì Santo, la Via Crucis con papa Leone XIV al Colosseo. FOTO; Papa Leone: Chi ha in mano armi le deponga. Chi ha il potere di scatenare le guerre scelga il dialogo. In piazza l’11 aprile per far sentire la propria voce pregando per la pace.

Pasqua, Papa: Chi ha potere di scatenare le guerre scelga la paceRoma, 5 apr. (LaPresse) Un appello ai potenti che hanno il potere di scatenare le guerre a deporre le armi per scegliere la pace, l'esortazione a ... stream24.ilsole24ore.com

Appello di Papa Leone ai potenti della Terra: Chi ha il potere di scatenare le guerre, scelga la paceChi ha il potere di scatenare le guerre, scelga la pace. E' l'appello di Papa Leone XIV da Piazza San Pietro, durante la benedizione Urbi et Orbi in ... sanmarinortv.sm

Un miliardo e 406 milioni di persone: è questo il gregge che papa Leone XIV si ritrova a pascere. I numeri dell'arcipelago cattolico analizzati da @GuGallone nel volume "Il rebus di Papa Leone" x.com

Papa Leone XIV: «La Pasqua spezza l'oscurità e rinnova la speranza contro ingiustizie e guerre» L'appello del Pontefice per i fragili in un mondo ferito durante l'omelia in piazza San Pietro Leggi l’articolo completo al link nel primo commento facebook