Un emendamento al Decreto Fiscale prevede l'introduzione di una franchigia del 5% per i commercianti che commettono errori formali nel collegamento tra i terminali POS e la cassa telematica. La proposta mira a stabilire una soglia di tolleranza, riducendo le sanzioni in caso di piccoli sbagli. La misura si applica agli errori relativi alla connessione tra i dispositivi di pagamento elettronico e il sistema di cassa.

Un emendamento proposto al Decreto Fiscale potrebbe introdurre una soglia di tolleranza per i commercianti che commettono errori formali nel collegamento tra i terminali POS e la cassa telematica. La misura, annunciata dal presidente della Commissione Finanze del Senato, Massimo Garavaglia, punta a mitigare le pesanti sanzioni previste dalla normativa in vigore dal 1° gennaio 2026, introducendo una franchigia del 5% sulle discrepanze rilevate. L’intervento legislativo nasce dalla necessità di rispondere alle istanze sollevate dalle associazioni di categoria che rappresentano commercianti, artigiani e lavoratori autonomi. Queste organizzazioni hanno segnalato ai tavoli parlamentari come l’attuale regime punitivo risulti sproporzionato rispetto alla natura degli errori commessi, spesso privi di qualsiasi impatto sull’imponibile fiscale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanzioni POS: arriva la franchigia del 5% per gli errori di cassa

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