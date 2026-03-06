Controlli del Fisco su Pos e registratori di cassa | verifiche e sanzioni per commercianti e professionisti

A partire dal 5 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha avviato verifiche sui commercianti e professionisti riguardo all'uso di Pos e registratori di cassa. Sono in corso controlli mirati per controllare la regolarità delle apparecchiature e il rispetto delle norme fiscali. Le ispezioni coinvolgono diversi esercizi commerciali e professionali, con l’obiettivo di verificare la conformità alle disposizioni vigenti.

Dal 5 marzo 2026 sono scattati i controlli dell'Agenzia delle Entrate rivolti agli esercenti commerciali. Le verifiche riguardano l'obbligo di collegare i registratori di cassa telematici ai sistemi di pagamento elettronico, come Pos, carte di credito e bancomat. In presenza di anomalie nei dati trasmessi, il Fisco può inviare specifiche comunicazioni di compliance, cioè lettere con cui commercianti e professionisti vengono invitati a spiegare eventuali discrepanze tra i pagamenti elettronici ricevuti e gli scontrini emessi. Nei casi più gravi, oltre alle spiegazioni richieste, possono scattare sanzioni economiche e perfino la sospensione dell'attività.