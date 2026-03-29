Tre anni di cantieri sul lungomare di Santo Spirito la protesta | Compleanno amaro Lavori infiniti

Dopo tre anni di lavori sul lungomare di Santo Spirito, una protesta segnala che i cantieri sono ancora in corso, nonostante le promesse fatte da diversi rappresentanti istituzionali. La manifestazione si è svolta nel giorno che avrebbe segnato il completamento dell’intervento, che invece continua a protrarsi, suscitando malcontento tra i residenti e i visitatori. I lavori sono iniziati circa trentasei mesi fa e sono ancora in corso.

La protesta organizzata da diversi esponenti politici di Fratelli d'Italia. Presentata interrogazione al Comune: "Situazione inaccettabile. Le attività rischiano di chiudere" “Tre anni in queste condizioni nonostante le tante promesse fatte da Decaro, Leccese e tutti gli assessori che si sono succeduti”. Mattinata di protesta a Santo Spirito da parte di un gruppo di esponenti di Fratelli d'Italia per chiedere al Comune chiarimenti sullo stato dei lavori del lungomare, i cui cantieri, cominciati nel 2023 e completati solo in parte. A guidare la protesta l'europarlamentare Michele Picaro, affiancato dalla consigliera comunale Laura De Marzo e da altri consiglieri del Municipio V. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Tre anni di cantieri sul lungomare di Santo Spirito, la protesta: "Compleanno amaro. Lavori infiniti" Articoli correlati Lavori infiniti sul Lungomare di Napoli, Conte: Facciano presto o si detassino gli operatori della zonaUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL. Concessioni sul mare tra Palese e Santo Spirito: due offerte per il lungomare nordSono due le offerte pervenute in risposta alla procedura di gara per il rilascio di una concessione demaniale marittima a finalità... Contenuti e approfondimenti su Santo Spirito Argomenti discussi: Coppa Italia Fijlkam, Bari sul podio con la Ippon Karate: in tasca quattro medaglie; Vaporetto nella bufera: Muro d'acqua, abbiamo avuto paura. Bari Santo Spirito, cantiere infinito: i lavori dovevano finire a dicembre, ora si parla di PasquaL’arte dell’arrangiarsi è diventata ormai un mantra. A Santo Spirito, lungo il tratto ancora interessato dai lavori del lungomare Cristoforo Colombo, i commercianti e i residenti provano a resistere t ... lagazzettadelmezzogiorno.it