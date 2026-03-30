Il lungomare Santo Spirito si rifà il look | piste ciclabili e aree pedonali Il progetto | come sarà

Il lungomare Santo Spirito di Bari viene riqualificato grazie a un progetto finanziato con 5 milioni di euro provenienti dai fondi Pon Metro e Pn Metro plus. L’intervento riguarda il tratto che si estende dalla torre di Santo Spirito fino ad altre aree del lungomare, prevedendo l’installazione di piste ciclabili e zone pedonali. La realizzazione di questa iniziativa avviene nel rispetto delle risorse pubbliche disponibili.

Il progetto di riqualificazione del lungomare di Santo Spirito di Bari, finanziato con 5 milioni di euro di risorse Pon Metro e Pn Metro plus, interessa il tratto che va dalla torre di Santo Spirito prospiciente il molo di Levante all’incrocio con via Marconi, comprendendo anche alcune traverse. In particolare, il tratto che dall’intersezione tra corso Umberto I e il lungomare Cristoforo Colombo si protende fino alla torre di Santo Spirito preserverà la funzione di collegamento tra nucleo edificato e lungomare, riservando ampio spazio alle tradizionali funzioni che vi si svolgevano. Il progetto I tradizionali banchi con pensilina per la... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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