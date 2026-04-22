Santerno acque in buona salute La stagione di pesca entra nel vivo

Il calendario 2026 delle gare di pesca nel fiume Santerno è iniziato con il ‘Trofeo Agriturismo Vignoli’ tenutosi alcune settimane fa. Le acque del fiume sono state valutate in buona salute durante l’evento. La stagione di pesca è ora entrata nel vivo, con diverse competizioni pianificate nelle prossime settimane. La partecipazione di appassionati e appassionate si prevede numerosa lungo il corso d’acqua.

Con il ‘Trofeo Agriturismo Vignoli’ di qualche settimana fa si è aperto il calendario 2026 delle gare di pesca nel fiume Santerno. Il corso d’acqua che attraversa la collina circondariale è, numeri alla mano, il secondo in Emilia-Romagna per pressione di pesca dietro soltanto al Ronco-Bidente. Una realtà che conosce bene l’ Asp Valsanterno, associazione di pescatori della vallata nota per i tanti interventi di recupero pesci nei periodi di secca o lavori nei canali. Un’associazione che, quando si parla del fiume imolese, gioca davvero in casa: "I tratti più frequentati sono quelli attorno a Castel del Rio e nella porzione interna del lungofiume di Borgo Tossignano – spiega Andrea Bordini, consigliere del sodalizio –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Santerno, acque in buona salute . La stagione di pesca entra nel vivo Notizie correlate Leggi anche: Livio Neri, la stagione entra nel vivo Entra nel vivo la stagione di calcio giovanile dell'AICS Messina"Siamo nella fase clou dell’annata sportiva con tanti appuntamenti da vivere intensamente fino all’ultimo gol", dichiara il presidente dell’AICS... Altri aggiornamenti Si parla di: Santerno, acque in buona salute . La stagione di pesca entra nel vivo. Le analisi di Arpae: Fiume Santerno, nessun impatto sulle acqueImola, 3 aprile 2025 – L'acqua del fiume Santerno non è stata contaminata dai rifiuti della discarica di Palazzuolo sul Senio. Questa è la buona notizia che arriva con i risultati delle analisi ... ilrestodelcarlino.it Santerno, estate da incorniciare: Acque in salute e boom di bagnanti. In crescita la ’pesca sostenibile’Nell’estate d’oro del turismo nella vallata del Santerno, con tante persone che hanno scelto il fiume per sfuggire alla calura di questo agosto rovente e per la gioia delle attività ricettive, è ... ilrestodelcarlino.it