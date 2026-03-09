Ambiente | lanciato il premio FVGreen 2026 per lo sviluppo sostenibile

È stato annunciato l’avvio dell’edizione 2026 del premio FVGreen, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Questo riconoscimento mira a premiare progetti di sostenibilità ambientale sviluppati da imprese, enti pubblici e organizzazioni del terzo settore. La manifestazione si concentra principalmente su interventi innovativi nei vari settori legati all’ambiente e alla tutela del territorio.

L'assessore ha effettuato i primi sopralluoghi ai progetti vincitori dell'edizione 2025 dell'iniziativa. Tra questi l'iniziativa del Comune di Staranzano "Fondi magri" nella Riserva naturale della Foce dell'Isonzo L'annuncio è stato dato dall'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro durante un sopralluogo a Staranzano e Fiumicello, sedi dei due progetti vincitori dell'edizione 2005. In particolare, il Comune di Staranzano ha realizzato l'iniziativa "Fondi magri" nella Riserva naturale della Foce dell'Isonzo. Il progetto ha permesso di rinaturalizzare l'area con la creazione di paludi d'acqua dolce e canneti sull'isola della Cona (classificatosi terzo nella sezione Enti pubblici, consorzi, amministrazioni), al fine di aumentare la biodiversità.