Sanremo 2026 | la notte delle cover tra grandi classici duetti internazionali e il ritorno di Bianca Balti

A Sanremo 2026, i 30 Big partecipanti si sono esibiti in una serata dedicata alle cover, interpretando grandi classici e collaborando con ospiti internazionali come Gregory Porter e Fabrizio Moro. Tra le esibizioni, si è visto anche il ritorno di Bianca Balti, che ha partecipato con una performance speciale. La serata ha visto coinvolgimenti di artisti di diversi paesi e generi musicali.

Notte delle cover a Sanremo 2026: i 30 Big si esibiscono con ospiti d'eccezione come Gregory Porter, Fabrizio Moro e Bianca Balti. I duetti più attesi. Il venerdì della settimana ligure si conferma il momento più magico del Festival di Sanremo, quello in cui i trenta artisti in gara abbandonano momentaneamente la competizione principale per celebrare la storia della musica. Nella serata di venerdì 27 febbraio, il palco dell’Ariston diventa un crocevia di generi e generazioni, dove il repertorio nazionale e internazionale viene reinterpretato attraverso collaborazioni inedite e spesso sorprendenti. La scaletta delle esibizioni promette scintille grazie a incontri artistici trasversali. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Sanremo 2026: la notte delle cover tra grandi classici, duetti internazionali e il ritorno di Bianca Balti Scaletta quarta serata Sanremo 2026 coi 30 cantanti in gara con duetti e cover, torna anche Bianca BaltiAttesa per la scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quella di venerdì 27 febbraio, con cover e duetti, da cui . Leggi anche: Venerdì 27 c'è l'attesissima serata cover: ecco la scaletta e la lista di tutti i duetti e gli ospiti sul palco. Bianca Balti co-conduttrice SANREMO 2026: REAGISCO ai DUETTI della SERATA COVER Temi più discussi: Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: ordine di uscita dei cantanti, orari, ospiti e conduttori; Sanremo 2026, il Festival parte dall’Eni Carpet: i 30 Big sfilano tra fiori, fan e quell’aria da notte prima degli esami: da Arisa a Tommaso Paradiso; Sanremo 2026, la Top 5: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Marco Masini; Sanremo 2026, la notte delle emozioni. Sanremo 2026, la quarta serata: cosa sappiamo sulla notte che può cambiare tutto. Trenta duetti, un solo verdetto. Ospiti e curiosità. L'omaggio a Jimmy FontanaSanremo, la notte delle cover non è un semplice omaggio nostalgico. È un esame di maturità. I Big in gara devono confrontarsi con brani che appartengono ... corriereadriatico.it Sanremo 2026, la quarta serata: cosa sappiamo sulla notte che può cambiare tutto. Trenta duetti, un solo verdetto. Ospiti e curiositàLa notte delle cover non è un semplice omaggio nostalgico. È un esame di maturità. I Big in gara devono confrontarsi con brani ... msn.com «Torno a Sanremo per raccontare il mio ultimo anno di battaglia contro il tumore ovarico. » Bianca Balti sale di nuovo sul palco dell’Ariston per la serata dei duetti e delle cover, uno dei momenti più attesi della 76esima edizione del Festival della canzone italia - facebook.com facebook Scaletta serata cover Sanremo, ordine di uscita dei cantanti e ospiti: Bianca Balti e Francesco Gabbani x.com