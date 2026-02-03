Domani parte la seconda parte della rassegna ’Il cinema invisibile’ al Filmstudio 7b. Per otto serate, il pubblico potrà vedere film d’impegno civile, biopic inediti e grandi classici. La rassegna porta sul grande schermo pellicole che spesso passano inosservate, offrendo una panoramica diversa sul cinema. La prima serata promette di essere interessante, con titoli che stimolano la riflessione e il confronto.

Biopic inediti, cinema d’impegno civile e grandi classici nella seconda parte della rassegna ’ Il cinema invisibile ’ che prenderà il via domani al Filmstudio 7b e proseguirà per altri otto appuntamenti. Ad aprire il ciclo domani sera (con replica l’11 febbraio il versione originale sottotitolata) sarà ’Lo sconosciuto del Grande Arco’ di Stéphane Demoustier: un biopic su Otto von Spreckelsen, l’architetto danese che negli anni ‘80 vinse il concorso per la Grande Arche de La Defanse di Parigi, raccontato nel suo dramma interiore tra politica e burocrazia. Il 18 febbraio poi ’La Divina di Francia - Sarah Bernhardt’ di Guillaume Nicloux, ritratto anticonformista della celebre icona teatrale,e il 25 febbraio con ’Una ragazza brillante’ di Agathe Riedinger, storia di un’adolescente che insegue il successo nell’era dei social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inediti e grandi classici ’Il cinema invisibile’

