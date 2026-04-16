Parma siringa tra i giochi | il Parco Ghiretti è sotto allarme

Un oggetto tagliente è stato trovato nell’area giochi di viale Piacenza, all’interno del Parco Ghiretti a Parma. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra le persone che frequentano regolarmente il parco, rendendo necessario l’intervento delle autorità per rimuovere il pericolo. La presenza di un’arma improvvisata tra i giochi ha portato all’immediato allarme e a verifiche di sicurezza nella zona.

Un pericoloso oggetto tagliente è stato rinvenuto nell’area giochi di viale Piacenza, all’interno del Parco Ghiretti a Parma, scatenando il timore tra chi frequenta quotidianamente lo spazio verde. Il ritrovamento di una siringa in un luogo destinato al divertimento dei più piccoli e al passeggio dei proprietari di animali domestici ha immediatamente acceso i riflettori su una problematica che molti cittadini percepiscono come un segnale di declino urbano. Il rischio sanitario e la richiesta di sicurezza nel cuore verde di Parma. La scoperta avviene in un punto nevralgico per la socialità del quartiere, dove famiglie e residenti si riuniscono per il tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma, siringa tra i giochi: il Parco Ghiretti è sotto allarme Notizie correlate Allarme al Parco Ghiretti: trovata una siringa nell’area giochi di viale PiacenzaParma, allarme al Parco Ghiretti: trovata una siringa nell’area giochi di viale Piacenza. Aggressioni in centro, l’allarme: "Parma sotto assedio, ora interventi concreti"Dopo i recenti episodi avvenuti tra Borgo della Trinità e Piazza della Pace, torna a salire la preoccupazione per la sicurezza nel centro storico di...