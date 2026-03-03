La situazione dei giochi nel parco del Concilio a Villa Teresa, a Recanati, continua a suscitare polemiche. Le strutture risultano danneggiate e in condizioni che non favoriscono un utilizzo sicuro e piacevole, mentre si avvicina la stagione più calda. Il parco, frequentato da famiglie e bambini, si trova di nuovo al centro di discussioni pubbliche riguardo allo stato delle sue attrezzature.

È esplosa ancora una volta la polemica per lo stato dei giochi e delle strutture al parco del Concilio, nell’area verde di Villa Teresa a Recanati, proprio mentre si avvicina la bella stagione e il giardino torna a essere meta di famiglie e bambini. Tra i commenti dei cittadini affidati ai social prevalgono rabbia e amarezza. C’è chi osserva che "nel bilancio comunale dovrebbe esistere una voce chiamata manutenzione", sottolineando come il problema non sia solo il degrado, ma la continuità degli interventi nel tempo. Altri fanno notare che sistemare i giochi non basta: "Se non si installano telecamere, di notte i vandali distruggono tutto". Le segnalazioni parlano di giochi rotti e pavimentazione danneggiata, con potenziali rischi per i più piccoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giochi rotti nel parco del Concilio

