Sanitari aggrediti in corsia | Le aziende li proteggano Denuncia e tutela sempre

Recentemente, diversi operatori sanitari sono stati vittima di aggressioni nelle corsie degli ospedali. La Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere ha espresso preoccupazione, sottolineando la necessità di proteggere i professionisti e di garantire denunce e tutele adeguate. Giuseppe Quintavalle, presidente della Fiaso, ha evidenziato come ogni episodio di violenza rappresenti un danno per l’intero sistema sanitario.

Sanitari aggrediti in corsia, "Ogni ferita è una ferita al sistema". Il presidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), Giuseppe Quintavalle, invita a non lasciare "soli i nostri professionisti". Ricorda la dottoressa Barbara Capovani uccisa ad aprile del 2023. "Sono passati tre anni da quel giorno a Pisa, ma la perdita della psichiatra resta una ferita aperta nel cuore della comunità sanitaria. Oggi, come Fiaso e come colleghi, vogliamo stringerci attorno alla sua famiglia e ai suoi cari in un abbraccio che è simbolo di memoria e promessa di impegno al tempo stesso". Il presidente interviene all’indomani degli articoli de La Nazione in ricordo della professionista pisana massacrata fuori dal suo reparto da Gianluca Paul Seung di Torre del Lago, che si trova in carcere condannato all’ergastolo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanitari aggrediti in corsia: "Le aziende li proteggano. Denuncia e tutela sempre" Notizie correlate Leggi anche: Umbria, le aziende sanitarie cercano operatori socio sanitari: il bando Sanitari aggrediti durante il soccorso a un motociclistaI carabinieri della Stazione di Anzola dell’Emilia hanno arrestato un 30enne marocchino per lesioni personali a personale esercente una professione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sanitari aggrediti in corsia: Le aziende li proteggano. Denuncia e tutela sempre; Aggressione al pronto soccorso di Dolo: giovane in escandescenze ferisce operatori sanitari e guardia giurata; Colpito con un calcio, frattura del torace per un infermiere: nuova aggressione alle Molinette; Aggressione a sanitari a Dolo | Antonio De Poli (Udc): episodio grave, norme non bastano. C’è un problema culturale. Sanitari aggrediti, il Veneto guida la classifica nazionale con 3.153 casi. Stefani: «Inaccettabile ogni violenza contro chi cura»Ieri era il 12 marzo, Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari. Una ricorrenza che il Veneto ha celebrato con un triste ... ilgazzettino.it Violenza in corsia: lo stress lavorativo può giustificare l’aggressione ad un paziente?Durante lo svolgimento del servizio di assistenza, un'operatrice aggredisce fisicamente una paziente fragile e non autosufficiente, causandole lesioni visibili al volto. Il comportamento, caratterizza ... doctor33.it MONFALCONE, INFERMIERE E VOLONTARIA AGGREDITI Prestano cure a un ferito, poi l’assalto ai sanitari: arrestato un 27enne rumeno facebook