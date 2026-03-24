Sanitari aggrediti durante il soccorso a un motociclista

I carabinieri della Stazione di Anzola dell’Emilia hanno arrestato un 30enne marocchino per lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria. L’intervento è scaturito presso la Rotonda Biagi di Casalecchio di Reno, dove si era verificato un incidente stradale autonomo che aveva coinvolto un motociclista. Da quanto si apprende, al momento del sinistro sul posto erano presenti tre poliziotti, liberi dal servizio, che, accortisi della caduta, erano intervenuti per prestare soccorso al malcapitato, insieme ai sanitari del 118. Durante le operazioni di assistenza, gli agenti hanno notato che l’uomo, in evidente stato di agitazione, oltre a minacciare e aggredire i presenti, aveva provato a nascondere un’arma all’interno dei pantaloni, poi rivelatasi una pistola a salve. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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