Sanità territoriale la Uil di Rimini | Servono più personale e chiarezza sulle riforme

La Uil e la Uil Fpl di Rimini hanno manifestato preoccupazioni riguardo alla riorganizzazione della sanità territoriale, evidenziando la necessità di aumentare il personale e di chiarire gli aspetti legati alle recenti riforme. Le organizzazioni sindacali sottolineano che le nuove misure potrebbero influire sui servizi offerti e sul numero di operatori sanitari presenti sul territorio. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata in merito a modifiche concrete.

La Uil e la Uil Fpl di Rimini esprimono forti perplessità sulla riorganizzazione della sanità territoriale e mettono in guardia rispetto all’impatto delle nuove misure su servizi e personale. “Ogni innovazione organizzativa deve avere un obiettivo chiaro: rafforzare concretamente i servizi di.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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