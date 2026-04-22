Sanità presunto danno erariale c’è anche l’ex manager Moscati Pizzuti

Quattro ex direttori generali della sanità campana sono stati coinvolti in un procedimento legale per un presunto danno erariale di circa 880 mila euro. Tra loro figura anche l’ex manager dell’ospedale Moscati. La vicenda riguarda alcune attività svolte durante il loro mandato, che sarebbero state oggetto di contestazioni da parte delle autorità giudiziarie. Le indagini sono in corso e si attendono ulteriori sviluppi.

Tempo di lettura: 2 minuti Un presunto danno erariale di circa 880mila eu ro è stato contestato a quattro ex direttori generali della sanità campana. Secondo quanto riferito da fonti investigative, la vicenda è stata ricostruita dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della Procura regionale per la Campania della Corte dei conti. Al centro dell’indagine, il comportamento dei dirigenti che, dopo aver scelto il pensionamento anticipato, avrebbero continuato a percepire la retribuzione legata all’incarico fino alla naturale scadenza del mandato. Nei loro confronti è stato notificato un “invito a fornire deduzioni”, firmato dai vice procuratori generali Ferruccio Capalbo e Raffaella Miranda, sotto il coordinamento del procuratore Giacinto Dammicco.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sanità, presunto danno erariale, c’è anche l’ex manager Moscati Pizzuti Pensione e stipendio da dg, Pizzuti tra i quattro manager nell’inchiesta della Corte dei Conti Notizie correlate Il contratto telefonico è a nome della scuola, ma l’uso è anche personale: danno erariale. SentenzaLa procura della Corte dei Conti citava in giudizio all’epoca dei fatti un dipendente di una scuola, per sentirlo condannare al pagamento di una... Urbanistica, il maxi-danno erariale: "Dieci istruttorie, caso complesso". Faro anche sugli oneri non aggiornatiLa contestata "riforma Foti" della Corte dei Conti potrebbe far sentire i suoi effetti anche sulle istruttorie con al centro un presunto danno... Una raccolta di contenuti Corte dei Conti: percepiva stipendi nonostante fosse in pensione, Pizzuti nel mirinoUn danno erariale da 382 mila euro contestato dalla Corte dei Conti a Renato Pizzuti, già manager del Moscati. Per un danno erariale da 880.988 euro inviti a dedurre ... ilmattino.it Danno erariale da oltre 880mila euro: inviti a dedurre per quattro ex direttori generali della sanità campanaUn presunto danno erariale pari a 880.988 euro è al centro di un'indagine che coinvolge quattro ex direttori generali di Aziende Sanitarie campane. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziar ... ilvescovado.it