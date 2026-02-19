Il contratto telefonico è a nome della scuola ma l’uso è anche personale | danno erariale Sentenza

La procura della Corte dei Conti citava in giudizio all’epoca dei fatti un dipendente di una scuola, per sentirlo condannare al pagamento di una somma in conseguenza del danno erariale derivante dal mancato pagamento di fatture per traffico telefonico generato da utenze intestate al medesimo Istituto scolastico, ma in uso a personale eo familiari di personale della scuola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Inchiesta Ctp Napoli, danno erariale da 23,5 mln: 8 inviti a dedurre, anche a de Magistris

Leggi anche: Nel 2026 buste paga più pesanti per gli insegnanti e il personale Ata: rinnovato il contratto della scuola

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Migrazione telefonica e POS bloccato: il risarcimento per il danno all'immagine; Offerte solo voce casa di febbraio 2026; Modifica del contratto: reclamo e opinione su Telecom - 15/02/2026; Divieto cellulare a scuola, in alcuni casi saranno custoditi in armadietti. L'esperto: attenzione agli obblighi, ecco quali.

Contratti telefonici e firma Otp: quel codice ha valore legaleCresce il numero di consumatori che si ritrovano legati da contratti sottoscritti al telefono senza aver davvero letto le condizioni. Il motivo? Una procedura apparentemente innocua, ma legalmente ... ilgiornale.it

Cyberbullismo, la svolta che farà scuola: il gestore telefonico italiano che ti blocca il contratto se sei un bullo in reteLa lotta al cyberbullismo cambia marcia: Intred S.p.A. di Brescia introduce nel Codice Etico una clausola penale contro i bulli in rete. Scopri perché questa mossa farà scuola e chi è coinvolto. quibrescia.it

Pulizie condominiali: si paga anche senza contratto firmato Una recente sentenza della Corte d’Appello di Perugia (n. 70/2026) chiarisce un principio importante: il condominio deve pagare il servizio di pulizia anche se non esiste un contratto scritto e firmat facebook