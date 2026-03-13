La Corte dei Conti sta conducendo dieci istruttorie su un caso di danno erariale legato a progetti di sviluppo immobiliare. La contestata

La contestata "riforma Foti" della Corte dei Conti potrebbe far sentire i suoi effetti anche sulle istruttorie con al centro un presunto danno erariale legato ai progetti di sviluppo immobiliare che, secondo le accuse formulate dalla Procura di Milano, celano abusi edilizi. "Qualora fosse riconosciuto un illecito – sottolinea il procuratore regionale della Corte dei Conti Paolo Evangelista – il danno erariale sarà risarcibile nella misura massima del 30%". Riducendo, quindi, del 70% la somma che può essere recuperata. Sono finora una decina le istruttorie aperte, su cui la magistratura contabile sta tirando le fila, che riguardano... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Urbanistica, il maxi-danno erariale: "Dieci istruttorie, caso complesso". Faro anche sugli oneri non aggiornati

