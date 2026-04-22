Sanità l' Ausl Romagna nomina Caterina Florescu alla guida del distretto di Faenza

Nella regione, le nomine nel settore sanitario continuano a cambiare: dopo la scelta della nuova dirigente per il distretto di Ravenna, anche il distretto di Faenza ha una nuova responsabile. L’Ausl Romagna ha annunciato la designazione di Caterina Florescu alla guida del distretto di Faenza, completando così un aggiornamento nelle posizioni di leadership delle strutture sanitarie locali.

Valzer di nomine per la sanità della provincia. Dopo la presentazione della nuova dirigente del distretto di Ravenna Tiziana Marzulli, anche quello di Faenza conta un nuovo ingresso. La dottoressa Caterina Florescu è infatti la nuova direttrice del distretto di Faenza, nominata a seguito di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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