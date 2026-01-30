Abbattimento liste d’attesa in Puglia parte il maxi piano regionale da 15 milioni

La regione Puglia ha avviato un maxi piano da 15 milioni di euro per ridurre le liste d’attesa nella sanità. La giunta Decaro ha approvato nel pomeriggio una delibera su proposta dell’assessore alla Salute, Donato Pentassuglia, con diverse proposte sperimentali per velocizzare le visite e gli interventi. L’obiettivo è alleggerire la pressione sugli ospedali e migliorare i servizi ai cittadini.

Via libera dalla giunta Decaro su proposta dell'assessore Pentassuglia alle proposte sperimentali delle aziende sanitarie e azioni mirate per il recupero delle prestazioni nei prossimi cinque mesi "Ringrazio tutte le aziende per il lavoro fatto – ha affermato il presidente Decaro -, consapevole che da questo momento siamo tutti impegnati a mantenere l'impegno preso con i cittadini. Chiederemo uno sforzo agli operatori sanitari ma l'obiettivo è importante e ha a che fare tanto con la tutela della salute quanto con la fiducia dei cittadini". "L'obiettivo non è abbattere in cinque mesi le liste d'attesa ma imprimere un'accelerazione al miglioramento del sistema sanitario regionale – commenta l'assessore Pentassuglia -.

