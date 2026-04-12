Emergenza pediatrica | piano per fermare la fuga dei medici in Campania

In Campania, la fuga dei medici dai reparti di emergenza rappresenta un problema urgente. Il primario del pronto soccorso di un ospedale napoletano ha espresso apprezzamento per l’apertura di un esponente politico verso la risoluzione delle difficoltà nei reparti pediatrici. La situazione ha portato alla creazione di un piano specifico volto a contrastare questa emergenza, con l’obiettivo di garantire servizi più efficaci e stabili.

Vincenzo Tipo, alla guida della Simeup e primario del pronto soccorso dell’ospedale Santobono di Napoli, ha accolto con favore l’apertura di Roberto Fico verso la risoluzione delle criticità che colpiscono i reparti di emergenza campani. Il presidente della Società italiana medicina d’emergenza e urgenza pediatrica vede un segnale positivo nell’impegno della Regione per affrontare il nodo delle assunzioni, degli incentivi e della riorganizzazione dei servizi. La sfida si sposta ora sul piano operativo, con l’obiettivo di frenare la fuga di medici causata da carichi di lavoro eccessivi e carenze strutturali. La stabilità del sistema sanitario campano passa attraverso la capacità di trattenere i professionisti in prima linea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza pediatrica: piano per fermare la fuga dei medici in Campania Sanità Calabria: piano per fermare l’esodo dei mediciLa proposta avanzata dall’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Reggio Calabria punta a invertire la tendenza... Fuga dalla Cardiochirurgia Pediatrica, il Monaldi vuole sapere chi sono medici e infermieri che si lamentanoLa strana nota dell'ospedale Monaldi dopo le lettere del personale medico infermieristico che racconta presunti ambienti di lavoro "tossici".