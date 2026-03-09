Sanità Calabria | piano per fermare l’esodo dei medici

L’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Reggio Calabria ha presentato un piano mirato a contrastare l’emorragia di medici che lascia la regione. Il progetto prevede misure concrete per trattenere i professionisti e stabilizzare il settore sanitario locale. La proposta è stata comunicata ufficialmente e si concentra su interventi specifici per fermare l’esodo dei medici.

La proposta avanzata dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Reggio Calabria punta a invertire la tendenza all'emigrazione professionale attraverso un piano strutturato. La strategia si basa su assunzioni immediate di neolaureati a tempo determinato con garanzia futura, copertura rapida dei posti apicali e una riforma profonda del management ospedaliero. L'obiettivo è creare un sistema sanitario calabrese attrattivo che fermi l'esodo dei professionisti e migliori l'assistenza ai cittadini. L'urgenza delle assunzioni mirate. Il cuore pulsante della crisi sanitaria regionale risiede nella carenza cronica di personale medico qualificato, un problema che colpisce in modo particolare le strutture pubbliche.