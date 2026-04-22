Sanità digitale | come eFarma sta trasformando il mercato della parafarmacia

Negli ultimi anni, il settore della parafarmacia ha visto una trasformazione significativa grazie alla crescita della sanità digitale. Una piattaforma online ha iniziato a offrire prodotti e servizi di consulenza, rivoluzionando il modo in cui i clienti accedono a prodotti per il benessere. Questa evoluzione interessa sia i consumatori sia gli operatori, modificando le modalità di acquisto e di interazione nel mercato della parafarmacia.

La sanità digitale sta cambiando in profondità il rapporto tra consumatori, prodotti per il benessere e servizi di consulenza. In questo scenario, eFarma si sta affermando come un caso rilevante di evoluzione del settore, grazie a un modello che unisce parafarmacia online, ampiezza di catalogo, supporto professionale e strumenti digitali pensati per semplificare l’esperienza d’acquisto. Il sito ufficiale www.efarma.com si presenta infatti come una parafarmacia online italiana attiva 24 ore su 24, con oltre 60.000 referenze, consulenza tramite farmacisti e un’app dedicata che integra offerte, tracking ordini e funzionalità mobile. La sanità digitale come motore di cambiamento nel settore parafarmaceutico.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate L'intelligenza artificiale in corsia, la rivoluzione digitale che sta riscrivendo il futuro della sanità a CataniaLe eccellenze mediche etnee integrano software di ultima generazione per trasformare l’approccio al malato e la rapidità degli interventi. Leggi anche: Videogiochi e risparmio: come sta cambiando il modo di acquistare nel mercato digitale Altri aggiornamenti Sanità, bando da 18 milioni per migliorare il servizio sanitario con le tecnologie digitaliSi chiama Tech4Health l'intervento del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, attuato dalla Fondazione Ugo Bordoni. Le 5 macroaree, chi può partecipare e come ... economyup.it Sanità digitale: l’Italia che funziona (e quella che frena)Il progetto Socrate a Genova dimostra che la sanità digitale funziona. Ecco cosa frena la scalabilità e le tre priorità per trasformare i pilota in servizi ordinari. agendadigitale.eu