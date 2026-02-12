Videogiochi e risparmio | come sta cambiando il modo di acquistare nel mercato digitale

Oggi comprare videogiochi cambia volto. Non si corre più in negozio il giorno dell’uscita, come dieci anni fa. Ora si aspetta, si scarica online o si acquista con sconti e promozioni che rendono tutto più flessibile. Il mercato digitale ha rivoluzionato le abitudini, rendendo più semplice e meno costoso mettere le mani sui titoli più attesi.

Comprare videogiochi non è più quello che era dieci anni fa. Il day one aveva qualcosa di rituale: sapevi che quel giorno usciva il titolo che aspettavi, andavi in negozio o aprivi lo store e lo compravi, punto. Oggi quella certezza si è un po’ sgretolata, non perché l’entusiasmo sia calato, ma perché il mercato è cambiato e i giocatori si sono adattati di conseguenza. Con i prezzi aumentati e un calendario di uscite che non dà tregua, sempre più persone si trovano a ragionare su quando e dove acquistare, non solo su cosa. È una questione pratica, ma anche di mentalità. Dal day one alla lista d’attesa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

