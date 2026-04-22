Sanità di confine verso l’indennità per trattenere il personale | Passo decisivo dopo anni di richieste

Da sondriotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo più di dodici anni di richieste, si fa avanti la possibilità di introdurre un’indennità di confine per il personale sanitario in Lombardia. La questione, che ha coinvolto più volte sindacati e politica, sembra adesso raggiungere un punto di svolta grazie a segnali concreti provenienti dai rappresentanti istituzionali. La discussione si ripropone come una delle priorità nel settore della sanità di frontiera.

Dopo oltre dodici anni di rivendicazioni, la prospettiva dell’introduzione dell’indennità di confine per il personale sanitario lombardo torna al centro del dibattito politico e sindacale, con segnali concreti che fanno intravedere una possibile svolta.La misura, sostenuta da tempo dalla UIL.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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