Nella regione Campania, quattro ex direttori generali di aziende sanitarie sono stati convocati dalla Guardia di Finanza di Napoli su incarico della Procura Regionale della Corte dei Conti. L’indagine riguarda un presunto proseguimento di attività lavorativa pur in pensione, che avrebbe portato a un pagamento illegittimo di circa 880 mila euro. Le autorità hanno notificato agli ex dirigenti inviti a presentare le proprie deduzioni.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i quattro dirigenti, dopo essere stati collocati anticipatamente in pensione, avrebbero continuato a percepire anche la retribuzione legata all’incarico ricoperto fino alla scadenza del mandato. Una condotta che, se confermata, violerebbe l’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 952012, che vieta il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti già in quiescenza, se non a titolo gratuito. Le attività investigative, relative agli anni tra il 2022 e il 2025, hanno permesso di ricostruire la posizione lavorativa e i compensi percepiti dai dirigenti dopo il pensionamento. Gli ex direttori generali sarebbero andati in pensione prima della naturale scadenza del mandato, continuando però a cumulare pensione e stipendio.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sanità Campania: ex direttori in pensione continuavano a incassare stipendi, danno da 880mila euro

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